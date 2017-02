Jorge Sampaoli: "¿El Barcelona? Son sólo especulaciones"

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, aseguró este viernes que "no tengo que explicarle nada a nadie" luego que su nombre apareciera como el principal candidato para reemplazar al cuestionado Luis Enrique en el FC Barcelona.

Tras el duro traspié blaugrana ante el PSG por Champions, que generó una ola de criticas hacia el actual técnico culé, el diario británico The Telegraph escribió que "Jorge Sampaoli es el principal candidato para sustituir a Luis Enrique en Barcelona". Esto debido a la gran campaña que ha realizado con el equipo andaluz, que lo mantiene en el tercer puesto de la tabla de la liga española.

Frente a esto, el ex seleccionador de Chile declaró en rueda de prensa que "es algo que de mí no nace, por lo que no tengo que explicarle nada a nadie. No tengo nada que ver con lo que se dice. Esas especulaciones son egoístas y no tienen la claridad de estar evaluando a alguien que consiguió tanto como Luis Enrique. Estaría intranquilo si yo propusiera salir al Barcelona", añadió.

"En mi mente está seguir trabajando todos los días para consolidar una idea acá en el club que me trajo a Europa. Está claro que en esta profesión manda la actualidad y la realidad. El día de mañana nunca se sabe", agregó.

En otro tema, Sampaoli adelantó un partido "extremadamente exigente" ante su próximo rival en la liga española, SD Eibar, del que remarcó que está "muy preparado", por lo que el equipo deberá seguir mostrado la jerarquía y carácter de encuentros anteriores.

"El Eibar está destacando mucho. Son conscientes de los recursos que tienen y los potencian. Será un partido extremadamente exigente ante un rival muy preparado. Tenemos que pensar mucho en el partido porque si no, nos puede sorprender. Por tanto, debemos seguir mostrando nuestro carácter y jerarquía en casa", apuntó.

Respecto al próximo compromiso en Champions, frente al Leicester, Sampaoli indicó que "la competencia nos hace pensar que lo prioritario tiene que ser los puntos que nos jugamos en el torneo. Sabemos que tenemos un partido extremadamente exigente y que será un día histórico para nosotros el de la Liga de Campeones. Estamos jugando a ver cómo podemos lograr que lleguemos de la mejor manera", aseguró.