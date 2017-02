Salas tras la derrota ante Wanderers: "Hemos perdido un poquito el rumbo"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, no esquivó la autocrítica a la hora de referirse al opaco nivel del cuadro cruzado en la derrota por 3-0 en su visita a Santiago Wanderers, en pleito jugado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El bicampeón del balompié nacional vivió una nueva pesadilla en la Quinta Región. El pasado fin de semana se inclinó por 2-1 en su visita a Everton y hoy en el puerto nuevamente dejó demasiadas dudas en su funcionamiento.

A la hora de explicar el pobre desempeño del elenco de la franja, el 'Comandante' declaró que "fuimos un equipo sin respuesta para lo que presentó Santiago Wanderers. Tuvimos muchas fallas, con rendimientos individuales que no estuvieron a la altura (...) Estuvimos muy imprecisos y muy débiles en la marca. No recuerdo que hayamos ganado un balón tras un saque de ellos”.

“Todas las ocasiones que tuvimos son de táctica fija o algún rebote, hemos perdido un poquito el rumbo y el próximo partido amerita enmendar el rumbo. El resultado es bastante justo. Hay un tema que tenemos que solucionar, si pierdes el foco o el camino que te dio logros es algo que tenemos que solucionar", agregó.

Además, el otrora DT de Huachipato indicó que "hay un tema de lo bien que jugó Wanderers, y también hay un tema de que no supimos cómo resolverlo. Acá el responsable soy yo, no encontré las herramientas, pero hay un tema individual y colectivo que hay que seguir perfeccionándolo. Tratamos de hacer muchas cosas que no dieron resultados”.

Por su parte, el carrilero por derecha José Pedro Fuenzalida sacó la voz por el plantel. "No hemos podido hacer nuestro fútbol. Queda bastante trabajo por hacer para lo que viene. Hay muchas cosas por mejorar", apuntó.

"No encontramos nuestro fútbol. Ellos fueron precisos y marcaron el triunfo. Falta encontrar nuestro mejor nivel", agregó el 'Chapa'.

Ahora, Universidad Católica deberá preparar dos duros desafíos por el campeonato nacional. Por la cuarta fecha recibirá a Unión Española, en San Carlos de Apoquindo, y luego deberá visitar el Estadio Monumental para medirse a Colo Colo.