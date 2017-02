Disputadas tres fechas la U se bajó: "No vamos a prometer el título del Clausura"

15:17 Consultado por los objetivos de la escuadra azul, el gerente deportivo Ronald Fuentes fue claro en señalar que "no vamos a prometer el torneo, porque sería mentirle a la gente".

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, frenó este lunes las expectativas de Universidad de Chile en el presente Torneo de Clausura al afirmar que "no vamos a prometer el título".

El elenco colegial no ha tenido un buen arranque de campeonato, ya que suma dos derrotas (Deportes Iquique y Huachipato) y un triunfo (Deportes Temuco), ubicándose actualmente en el duodécimo lugar con tres puntos.

Incluso, la 'U' está a sólo cinco puntos del último posicionado en la tabla acumulada (Cobresal), clasificación que define el descenso a la Primera B.

Consultado por los objetivos de la escuadra de Angel Guillermo Hoyos en el Clausura, Fuentes fue claro en señalar que "no vamos a prometer el torneo, porque sería mentirle a la gente, pero sí nos vamos a entregar por completo para estar entre los cuatro primeros y tener opción de ir a un torneo internacional nuevamente".

"Los equipos son como son los técnicos y Guillermo vino a traer algo que la 'U' no tenía, que es tranquilidad. Sé que no hay tiempo en la 'U', que la desesperación de la gente es muy grande y no soy quien para pedir calma, pero sí tranquilidad, porque las cosas se están haciendo bien", agregó el otrora defensor en diálogo con Cooperativa.

Además, el ex entrenador de Universidad de Concepción pidió paciencia al exigente hincha del cuadro azul. "Con el pasar del tiempo, cuando conozcan la mano de Guillermo y seamos un equipo sólido, ahí a lo mejor podemos ofrecer torneos. Lo importante es encajar un par de partidos seguidos con triunfos para esa tranquilidad que necesitamos, no solo futbolística del equipo, sino también de la institución", dijo.

El próximo desafío de Universidad de Chile será este sábado 25 de febrero, cuando a partir de las 18:00 horas reciba en el Estadio Nacional a Everton de Viña del Mar.