"Caco" Villalta se enfrentó con Peric: "He visto todas tus payasadas"

17:50 El comentarista de CDF se encontró con el arquero de Audax Italiano, quien le lanzó duras críticas tras un partido este fin de semana. "Me hace mal que me digan que soy poco serio", contestó el futbolista.

Luego de una serie de desencuentros, el comentarista deportivo de CDF, Juan Carlos "Caco" Villalta, enfrentó en un estudio de televisión las críticas del arquero de Audax Italiano Nicolás Peric.

Las diferencias entre ambos quedaron en evidencia en la última fecha del Torneo de Clausura, cuando tras la victoria de los audinos ante Palestino el "Loco" devolvió la gif card que el canal le entregó por ser la figura del partido. "A veces se habla de más y no se entiende lo que está pasando, en ese sentido, quiero darle las gracias al 'Caco' Villalta, porque a pesar que hay poca gente en el estadio, la que viene, es para no escucharlo a él", afirmó el golero en aquella oportunidad.

Este lunes, y en las mismas pantallas del CDF, Villalta y Peric tuvieron su esperado "cara a cara", donde explicaron todas sus acciones que los tuvieron como protagonistas de la sabrosa polémica.

El comentarista afirmó que su principal problema con el ex Rangers de Talca es su forma de enfrentar el fútbol, donde según él hace espectáculos más allá de lo deportivo. "He visto todas tus payasadas (...) yo sigo pensando que cuando sales del arco no juegas de forma seria", sentenció Villalta.

Ante esto, el jugador afirmó que ante todas las situaciones "hay que estar en una cancha de fútbol", a lo que Villalta contestó que "no soy periodista para que me aplaudan. El mérito que tengo es que me importa un bledo lo que piensan los jugadores".

"Te encuentro poco serio en el arco, pero eso no es decirte poco profesional. No tengo rencor, ni odio", agregó el rostro del canal de los goles del fútbol nacional.

El portero respondió que "me hace mal que me digan que soy poco serio". "Llevo 20 años jugando y no me merezco esto", expresó.

Pese a esto, Peric reconoció que "mi carácter me jugó en contra para ir a otro lado, pero he logrado sacarle provecho a esa situación".

El enfrentamiento no llegó más allá y al parecer ambos quedaron "reconciliados" por ahora. "Yo sé que Nicolás no es rencoroso", afirmó Villalta, a lo que Peric respondió: "eso es cierto, no le hace bien a las personas".