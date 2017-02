La 'Gata' Fernández a hincha que lo encaró: "Háblale a Heller que me pague todo y me voy"

17:54 Un hincha encaró al delantero y le pidió abandonar la institución, a lo que el jugador respondió que no tendría problemas.

La derrota de la Universidad de Chile ante Huachipato por 2-1 por la tercera fecha del torneo de Clausura, sigue distanciando a los hinchas con el plantel.

A las críticas que recibió el defensa Christian Vilches, por el yerro que significó el penal y, posterior empate del cuadro de la usina, hoy, según informó radio ADN, un fanático la emprendió contra el delantero Gastón la "Gata" Fernández.

Según la versión radial, un hincha se acercó en el Centro de Entrenamiento Azul al delantero y en forma respetuosa le pidió que abandonara la institución debido a su bajo rendimiento.

Ante el planteamiento, Fernández respondió que "perfecto, háblale a Carlos (Heller) que me pague todo y me voy, no tengo problemas".

La U ha obtenido 3 de los nueve puntos en disputa en el Clausura 2016/2017 y este sábado recibe a Everton en el Estadio Nacional a las 18 horas.