Esta es la programación de la cuarta fecha del Torneo de Clausura

El partido entre Universidad Católica y Unión Española, a disputarse el domingo 26 de febrero a las 20:00 horas en San Carlos de Apoquindo, aparece como el más atractivo de la cuarta fecha del Torneo de Clausura 2016-2017.



En la precordillera se verán las caras el bicampeón del balompié nacional, de opaco arranque en el campeonato, y los pupilos de Martín Palermo, que vienen de alcanzar su primera victoria con goleada sobre Deportes Temuco.



En la misma jornada dominical destaca el compromiso entre Deportes Temuco y Colo Colo, uno de los líderes, a jugarse a partir de las 12:00 horas en el Estadio 'Germán Becker'.



Para el sábado 25, en tanto, Universidad de Chile buscará sacudirse del traspié ante Huachipato recibiendo en el Estadio Nacional a Everton de Viña del Mar. Este choque está fijado para las 18:00 horas.



La cuarta fecha del Clausura comenzará este viernes 24 de febrero con el pleito entre Universidad de Concepción y Deportes Iquique, otro de los punteros, desde las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario 'Ester Roa'.





Torneo de Clausura - Cuarta fecha.-



Viernes 24 de febrero:



19:00 horas, Universidad de Concepción vs. Deportes Iquique. Estadio Bicentenario 'Ester Roa'



21:30 horas, O'Higgins vs. Cobresal. Estadio Bicentenario El Teniente.





Sábado 25 de febrero:



12:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Palestino. Estadio 'Calvo y Bascuñán'.



18:00 horas, Universidad de Chile vs. Everton. Estadio Nacional



20:30 horas, Audax Italiano vs. Huachipato. Estadio Bicentenario La Florida





Domingo 26 de febrero:



12:00 horas, Deportes Temuco vs. Colo Colo. Estadio Bicentenario 'Germán Becker'.



18:00 horas, Santiago Wanderers vs. San Luis. Estadio Elías Figueroa.



20:30 horas, Universidad Católica vs. Unión Española. Estadio San Carlos de Apoquindo..

