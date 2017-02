Beausejour defendió a la "Gata": "En la adversidad me gusta tener tipos como Gastón"

Jean Beausejour, volante por izquierda de Universidad de Chile, respaldó en la presente jornada a un incómodo Gastón Fernández, quien el lunes tuvo un altercado con un hincha en el CDA, y comentó el duro traspié ante Huachipato en Talcahuano donde fueron de más a menos.

La 'Gata', indicado por los hinchas azules como uno de los principales responsables del mal arranque colegial en el Torneo de Clausura, tuvo una aspera discusión con un simpatizante, quien lo recriminó por su bajo rendimiento. Ante esto, Fernández le señaló que "perfecto, háblale a Carlos (Heller), que me pague todo y me voy. No tengo problemas".

Consultado por este hecho, el seleccionado nacional declaró en rueda de prensa que "no tengo los antecedentes para comentar lo que pasó. Lo que puedo decir de Gastón es que es un líder positivo que todo plantel necesita".

"No sé que imagen tengan de él, pero para mí suma, siempre pone la cara. En los malos momentos siempre quiere estar. En la derrota uno conoce al compañero y en la adversidad me gusta tener tipos como Gastón", agregó.

Respecto a la derrota ante los acereros, tras comenzar ganando con diana de Leandro Benegas, el nacido en Estación Central indicó que "veo la fecha y no veo a otro equipo que le ganan en 5 o 10 minutos. Normalmente los partidos son más trabajados y de lucha a lo largo de los 90'. Nuestra gran falencia es que los momentos malos los sufrimos bastante".

Eso sí, Beausejour apuntó que "siento que algunas noticias tienen distintas perspectivas. Después de Colo Colo-O'Higgins decían que ellos merecieron empatar y no dijeron lo mismo de nosotros. Lo más importante es el resultado, pero siento que hubo cosas buenas y no tenenemos por qué no decirlas. A veces el resultado esconde las cosas buenas".

En cuanto a las razones del bajo rendimiento de la 'U', el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 señaló que “soy súper sincero, si tuviese la respuesta se la habría dicho a alguno de los entrenadores. Es normal que cuando las cosas no resulten, las críticas apunten a las contrataciones, los extranjeros, los referentes. Es normal en el fútbol, siempre que un equipo no cumple las expectativas pasa esto".

“Siempre que los equipos no tienen un funcionamiento adecuado, se hilvanan hipótesis de lo que sucede. De la mala relación entre jugadores, teoría conspirativa. Acá los problemas han sido futbolísticos, tenemos buena relación, pero lamentablemente no lo podemos llevar a resultado”, sentenció.