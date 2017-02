Paredes: "Me falta ganar la Copa Libertadores"

13:07 El capitán de Colo Colo habló de su buen presente y del sólido inicio de torneo de los albos. "Me siento bastante bien y motivado para lo que viene. Más allá de hacer goles este es un conjunto. No juego solo", dijo el exclusivo goleador del torneo.

El goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió a los objetivos que tiene el plantel albo para la presente temporada, luego de "cambiar el chip" por la dura eliminación en la Copa Libertadores, y aseguró que recién en la "quinta o sexta fecha" se verá a los candidatos al título del Torneo de Clausura.

El artillero del 'Cacique' habló este miércoles de varios temas, en rueda de prensa en el Monumental, comenzando con las metas de la escuadra de Pablo Guede para el presente calendario.

"Los objetivos son primero salir campeón para después entrar a fase de grupos y preparar de lleno la próxima Copa Libertadores.(...) Estamos contentos. Vamos paso a paso. Dimos vuelta la página (de la actual Copa) y nos concentramos en el torneo", dijo.

"Uno tiene sentimientos y a cada uno le dolió (la eliminación de la Libertadores). Pero cambiamos el chip rápidamente. Colo Colo siempre tiene que ser candidato al título", agregó el '7' del elenco popular.

En el plano personal, el jugador de 36 años reafirmó sentirse cómodo y feliz en la tienda de Pedrero, donde ya suma cuatro títulos (tres campeonatos nacionales y una Copa Chile).

"Es un orgullo vestir esta camiseta, esta insignia. Cada vez que entro a la cancha juego con el corazón, con el alma. ¿Qué me falta acá? Ganar la Libertadores. Ese es el sueño de todo colocolino y de todo jugador", expresó.

"Uno nunca va a terminar de ser un jugador muy completo. Hoy me siento con más experiencia, más completo pero siempre falta algo (...) Me siento bastante bien y motivado para lo que viene. Más allá de hacer goles este es un conjunto. No juego solo", complementó, descartando que exista una Paredes-dependencia.

De cara a la visita este domingo a Deportes Temuco, por la cuarta fecha del Clausura en el 'Germán Becker, 'Visogol' indicó que "será difícil, nos ganó acá en el torneo pasado. Vamos a tener una linda tarea".

Consultado por si Colo Colo es hoy firme candidato al título del Clausura, Paredes señaló que "aún no. Se va a ver en la quinta o sexta fecha. Ahí se verán los candidatos serios", además de descartar que estén preocupados del irregular arranque de Universidad de Chile y Universidad Católica, sus más enconados rivales: "Estamos preocupados de nosotros nomás".

Por último, el máximo goleador del presente torneo, con cinco dianas, se refirió a la posibilidad de volver a vestir la 'Roja' y el desafío que tendrá el 'Equipo de Todos' frente a Argentina, en Buenos Aires por las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

"Siempre ilusiona la selección. Si me llaman voy a ir encantado. Ante Argentina será difícil, ellos necesitan los puntos urgente. Están de local pero la selección chilena tiene armas para sacar los puntos", sentenció.