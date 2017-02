El "Pájaro" Valdés es la duda de Pablo Guede para el duelo ante Deportes Temuco

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, anticipó este jueves lo que será el partido de este fin de semana ante Deportes Temuco, en el 'Germán Becker' por la cuarta fecha del Clausura, poniendo en duda la presencia del experimentado volante Jaime Valdés ante el 'Pije'.

El 'Cacique' encontrará este domingo en la Novena Región a un equipo que presentará un nuevo cuerpo técnico, encabezado por el DT campeón hace dos años con Cobresal, el argentino Dalcio Giovagnoli.

Con miras al pleito ante uno de los colistas de la tabla acumulada, que necesitan sumar para salir de la incómoda posición, Guede declaró en rueda de prensa que "futbolísticamente no sé con qué nos vamos a encontrar. Estudiamos a Temuco con otro entrenador. Será un equipo duro".

Además, el ex técnico de Palestino afirmó que el 'Pajarito' Valdés es duda para enfrentar a Temuco al presentar un cuadro febril. "Estuvo cuatro días con fiebre y tomando antibióticos, no sé si pueda jugar porque las defensas bajan", dijo. De esta forma, Ramón Fernández y Pedro Morales aparecen con opciones para jugar de entrada ante los sureños.

"Decidiré el sábado (el once titular). Hemos intentado defendernos un poquito más con la pelota", apuntó.

Consultado por la curiosa actuación de Esteban Paredes en el Festival de Viña, aparición que criticó el símbolo albo Marcelo Pablo Barticciotto, Guede sólo se limitó a decir que "estaba guapo, estaba bien vestido".

Recordar que Barticciotto declaró que "¿Es para bromear? ¿La eliminación de la Libertadores es para bromear? No me gustó. No sé si yo lo hubiese hecho después de una eliminación de la Copa Libertadores". Frente al cuestionamiento del campeón de América con los albos, el entrenador indicó que "de eso no opino".

Por último, Guede dio los motivos por los que aceptó la partida del joven lateral Cristián Gutiérrez a Unión Española, en calidad de préstamo. "Me pareció una buena opción. Iba a tener pocos minutos porque en esa posición hay jugadores de gran nivel como Mark González o Brayan Véjar", señaló.

"Hablé con Martín (Palermo) que no lo iba a tener considerado y me pareció una buena opción que vaya a competir y después vuelva a los seis meses", agregó.

Para finalizar, Guede entregó sus sensaciones sobre la responsabilidad de dirigir al elenco popular. "En Colo-Colo estoy feliz. En el club que quiero, donde tengo las comodidades para trabajar, con un grupo extraordinario", sentenció.