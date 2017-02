Gary Medel intenta convecer a Alexis para que vuelva a Italia y fiche en el Inter de Milán

11:35 "No sé cuál será su futuro, pero si me pregunta le diré que hay un gran plantel, un muy buen entrenador y un liderazgo en busca del éxito" dijo el "Pitbull" al Corriere Dello Sport.

El seleccionado nacional Gary Medel exteriorizó su deseo de contar como compañero en el Inter de Milán con el delantero Alexis Sánchez, siempre y cuando el 'Niño Maravilla' no prolongue su vínculo con el Arsenal FC.

El 'Niño Maravilla' está hoy en carpeta de importantes clubes del concierto europeo como la Juventus, Atlético de Madrid, Real Madrid y París Saint Germain. Incluso, el nombre del tocopillano ha aparecido últimamente en la orbita del cuadro lombardo.

Por esta razón, el formado en Universidad Católica "invitó" al '7' de los 'Gunners' a sumarse a la disciplina 'neroazzurra'. "Alexis es un jugador al que todos conocemos. Es uno de esos delanteros que todos los mejores clubes están buscando", expresó el 'Pitbull' al Corriere dello Sport.

"No sé cuál será su futuro, pero si me pregunta le diré que hay un gran plantel, un muy buen entrenador y un liderazgo en busca del éxito. Un proyecto así no se encuentra en cualquier parte", agregó.

Los dueños chinos del conjunto italiano están preparando una ofensiva en el próximo mercado de pases para reforzarse con lo mejor. Allí, Sánchez aparece como proridad para reforzar la plantilla de Stefano Pioli.

Recordar que Alexis ya sabe lo que es jugar en la Serie A al defender del 2008 al 2011 la casaquilla del Udinese.