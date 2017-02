Hoyos: "No es el momento todavía para la titularidad de Pizarro en la U"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, aclaró este jueves que el experimentado volante David Pizarro aún no está para jugar de entrada y descartó que exista "desesperación" en el plantel al no darse los resultados esperados en el arranque del Torneo de Clausura.

Consultado por la posibilidad que el 'Fantasista' sea de la partida este sábado ante Everton, en el Estadio Nacional, el otrora seleccionador de Bolivia señaló que "la idea es ir llevándolo. Ha pasado situaciones difíciles en el último tiempo y no lo queremos arriesgar. No es el momento todavía".

Además, el estratega de origen argentino aclaró que "es una falta de respeto decir que trajimos a David para los segundos tiempos. Eso está de más".

Respecto a sí existe desesperación en la plantilla por este opaco inicio de campeonato, con dos derrotas y un triunfo, Hoyos declaró que "esa no es la palabra correcta. La palabra es responsabilidad de estar donde estamos y donde todos somos responsables del resultado. Lo otro me parece algo extremo".

"Los resultados pueden implicar que los ánimos bajen. Es un equipo de gente madura, con experiencia y yo vivo una semana muy agresiva a nivel de trabajo", agregó.

Incluso, el cordobés prefirió enfocarse en lo positivo de estos primeros partidos al frente de la 'U', afirmando que se ha ido de menos a más en cuanto al funcionamiento. "Llevamos tres partidos y se multiplican y exageran las cosas. Hay cosas muy buenas que han pasado esto 50 dias y me alimento de eso", dijo.

A la hora de analizar al próximo rival, el elenco 'oro y cielo', el técnico del elenco colegial indicó que "tienen una capacidad importante. Vimos varios partidos, los vi contra Católica en su momento y ahora tenemos más información. Equipo con ideas, juega con transiciones muy rápidas y viene trabajando del semestre anterior con el mismo entrenador".

Por último, Hoyos explicó su forma de actuar en la interna, más aún frente a un período de irregulares resultados. "Hay muchas cosas que no se pueden decir. Nunca me vas a escuchar hacer un reproche público. Es mi forma de ser. No significa que no se haga. Si se cometió un error, está hablado y trabajado. Es fácil hacer cambios, es difícil corregir y enseñar", sentenció.