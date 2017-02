[En vivo] La U empata 0-0 contra Everton con la obligación de volver al triunfo

19:06 El cuadro de Guillermo Hoyos tiene su primera prueba de fuego para que no se le escape la lucha por el título del Clausura 2017. Trasmite CDF.

Universidad de Chile empata 0-0 frente a Everton y necesita la victoria para volver a los triunfos y despejar dudas sobre el rendimiento del plantel. El equipo azul es local en el Estadio Nacional y CDF transmite el duelo.

A la U de Guillermo Hoyos solo le sirve ganar frente al cuadro viñamarino. 3 puntos en tres fechas es lo que ha cosechado el ex técnico de Bolivia en el Clausura y para que el líder Iquique, con 10 puntos, no se le escape debe ganar para seguir siendo candidato al título que no consiguen desde el segundo semestre de 2014.

Los de Pablo “Vitamina” Sánchez marchan terceros con 7 puntos y un triunfo los podría llevar a la cima junto con el equipo nortino de Jaime Vera.

Formación de los equipos:

11 confirmado! ???? Suplentes: De Paul - Contreras - Pizarro - Mora - Schultz - Ontivero - Y. Leiva #VamosLaU ?? pic.twitter.com/EHZRQGyOQN — Universidad de Chile (@udechile) 25 de febrero de 2017