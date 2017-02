Pedro Morales: "Nos vamos con dos puntos perdidos"

Pedro Morales, mediocampista de Colo Colo, manifestó su disconformidad este domingo con el empate del cuadro albo a dos goles en su visita a Deportes Temuco, resultado que le impidió al 'Cacique' quedar como líder en solitario en el Torneo de Clausura.

El elenco popular ganaba con cierta comodidad por 2-0 hasta el minuto 65, instante cuando vino una gran reacción albiverde, que en sólo 120 segundos logró establecer la paridad en el césped del 'Germán Becker'.

Al momento del análisis, el autor del segundo tanto visitante declaró que "estoy triste por el resultado. Ellos también están de local y nos cortaron el circuito del mediocampo. Nos vamos con dos puntos perdidos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Triste pero contento por lo personal".

Respecto a su destacada presentación en la Novena Región, el ex Vancouver Whitecaps señaló que "más que lo personal, siempre uno mejora a través de sus compañeros. En la adaptación me he sentido súper bien".

En cuanto a lo que viene para la escuadra de Pablo Guede, el bicampeón Universidad Católica en el Monumental, Morales señaló que "hay que prepararlo bien. Es difícil como todos los clásicos".

Con el 2-2 en el Ñielol, Colo Colo llegó a 10 puntos y sigue compartiendo la punta del campeonato junto a Deportes Iquique.