"La Gata" Fernández podría dejar la U antes de tiempo: es tentado por Gremio

El vínculo del delantero argentino Gastón "la Gata" Fernández con la Universidad de Chile, podría llegar a su término antes de lo que estipula su contrato, el que expira a mediados de 2018, según informó El Mercurio.

Fernández, quien el sábado abandonó la cancha entre la silbatina de los hinchas azules, podría ser tentado por el club brasileño Gremio de Porto Alegre, que busca un reemplazo para sus atacantes lesionados, de cara a la Copa Libertadores.

La oferta podría ser tentadora para Fernández quien ha manifestado su decepción jugando por los azules: hace unas semanas declaró que "esto es lo que soy, no van a ver más y si no alcanza, me tendré que ir".

En una conversación con un hincha a la salida del CDA la semana pasada, luego de que éste le dijera que abandonara el club, "la Gata" le respondió que hablara con el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, para que le pagaran lo que corresponde y ahí no tendría ningún problema en abandonar la institución.