Gonzalo Jara y la comparación con Piqué: "Estamos con un par de ceros de diferencia"

El defensa de Universidad de Chile, Gonzalo Jara, se refirió al presente del equipo, enfatizando que están mentalizados en mejorar la magra campaña e instalarse en la parte alta de la tabla, defendiendo el trabajo de Ángel Guillermo Hoyos.

"El proceso que llevamos ha sido bueno, se trabaja bien, de buena manera, nos entregan todas las herramientas, que nos sirven mucho. El profe tiene razón, el hincha de la U o la gente está esperando mucho más títulos".

A su vez, salió en defensa de Gastón Fernández, quien ha sido blanco de críticas en las últimas semanas. "La crítica hacia él ha sido excesiva, lo critican de una manera que no corresponde, el campeonato pasado fue uno de los que más goles hizo en el equipo (...) como en algún momento esperan más de mí, quizás esperan más de él".

"Hubo un momento en que a Gastón se le cargó la mano por un rendimiento, por un partido o por otro, creo que fue excesivo”, agregó.

Jara también tuvo palabras de su DT, quien lo comparó con el defensa del FC Barcelona Gerard Piqué. "A lo mejor me parezco, estamos con un par de ceros de diferencia. Me río no más", dijo.

Finalmente, el seleccionado nacional reiteró su intención de quedarse en el club para ganar títulos: “Sigo pensando de la misma manera que cuando llegué, quiero lograr cosas. Estoy feliz acá, no tengo ganas de volver a Europa. Creo que había cumplido un ciclo. Nos faltan resultados, a mí me gusta que el equipo juegue bien y si gana mejor. Hoy al hincha le importan los tres puntos más allá de si se juega bien o mal”.