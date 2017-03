Lorenzetti encaró a Castañeda: "En vez de ayudar ponen palos en la rueda"

Gustavo Lorenzetti, mediocampista argentino de Universidad de Chile, fue crítico este miércoles con la postura tomada por Víctor Hugo Castañeda a la hora de referirse al irregular andar del equipo y dijo "entender" el deseo de Gastón Fernández de dejar el club por los cuestionamientos recibidos por su rendimiento.

El ex entrenador azul disparó contra el plantel del elenco colegial, asegurando que después de los partidos, a pesar de perder, se siguen cometiendo actos de indisciplina. “La autocrítica y el compromiso son cosas que faltan en la ‘U’. Me siguen llegando fotos en discoteques, cuando acaban de perder un partido, y ustedes lo saben. No se hagan los huevones”, indicó VHC.

Ante esto, Lorenzetti sacó la voz en la presente jornada y señaló que "a veces dudo que la gente identificada y con un pasado exitoso quiere que al equipo le vaya bien. En vez de ayudar ponen palos en la rueda. En momentos malos veo a gente identificada que en vez de aportar, pareciera que disfrutan del momento malo de la 'U'".

Consultado por la posible salida de 'La Gata' Fernández, el ex Universidad de Concepción declaró que "entendería si se va. Cuando uno no está a gusto, se siente incómodo y pasan cosas, seguramente no puede enfocarse ni rendir al 100 por ciento. Entendería y respetaría la decisión".

"No sé cual será su idea, no he podido hablar con él. No lo ha pasado muy bien en las últimas semanas. Las críticas son un poco excesivas, fue el goleador del equipo el semestre pasado. El momento colectivo no lo ha ayudado. Sería una perdida importante en la cancha y en el camarín. Ha demostrado ser un gran tipo y si se va será una perdida dolorosa para el grupo", añadió.

En cuanto el rendimiento del equipo en el Clausura, el nacido en Rosario comentó que "va de menos a más, en los últimos dos partidos ha habido una mejoría en solidez y juego. Estamos en deuda con los resultados. Tenemos que estar tranquilos, pero se achica el margen de error y hay que cosechar puntos".

"Es un proceso nuevo, si bien los jugadores venimos de antes, es un cuerpo técnico distitno, con ideas nuevas. Falta un poco de tiempo. Venimos de menos a más", complementó.

Por último, Lorenzetti se refirió al choque de este fin de semana con Palestino, colista del presente campeonato con sólo un punto de 12 posibles."El domingo es una linda oportunidad ante un equipo que no arrancó bien pero es buen equipo. Hay que pelear hasta el final", sentenció.