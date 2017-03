Suprema confirmó multa de $ 30 millones a Blanco y Negro por violencia en los estadios

La Corte Suprema confirmó que Blanco y Negro tendrá que pagar una multa de 650 UTM ($ 30.139.200) por infracción a la ley de Violencia en los Estadios, durante un partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile el 31 de octubre de 2015

"Está demostrado y, en realidad ni siquiera se ha controvertido, que el día del partido aquel de Colo Colo con Universidad de Chile muchos asistentes ingresaron un sinnúmero de, elementos desde luego prohibidos para este espectáculo. Ninguna ilegalidad se advierte si la Intendencia sanciona por este hecho sin que pueda haber una justificación en el hecho que hubo de darse celeridad al proceso de ingreso del público, pues ha debido BNSA disponer lo necesario para la revisión de los asistentes, sin que tenga explicación -que justificación no tiene ninguna-, el hecho que se haya podido ingresar un bombo, elemento de gran tamaño", sostiene el fallo.

Agrega que "también es un hecho que parte del púbico ocupó las vía de escape (escaleras) y ha debido el organizador, BNSA, disponer lo necesario para que ello no ocurriere. Se escuda dicho reclamante en una suerte de fuerza mayor, al no ser posible controlar una masa numerosa de gente en este tipo de espectáculo deportivo, con lo que quiere establecer una suerte de irresponsabilidad del productor del espectáculo ante estas transgresiones, objetivo que no es el buscado por la LVE. No se sanciona al reclamante por una suerte de responsabilidad objetiva sino por".