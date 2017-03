Alexis Sánchez: "Un verdadero guerrero no lucha por odio"

Mientras se sigue comentando la polémica suplencia de Alexis Sánchez en la derrota del Arsenal ante Liverpool, supuestamente por haber sostenido una fuerte discusión con sus compañeros en la previa, el delantero chileno aprovechó las redes sociales para exteriorizar sus sensaciones.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el 'Niño Maravilla' escribió que "un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente. Si no por amor a los que tiene detrás, let 's go Gunners".

El '7' del cuadro londinense cerró su mensaje señalando que "el único fracaso es no intentarlo".

Ante los 'Reds' y apremiado por el resultado (caída parcial por 2-0), el entrenador Arsene Wenger dispuso el ingreso de Alexis Sánchez, quien de inmediato tomó el liderazgo del equipo para buscar la remontada. Fue así como a los 58’, tras una gran jugada individual, habilitó a Danny Welbeck para que este marcara el único descuento.

Ahora, Alexis y Arsenal preparan el compromiso de este martes ante Bayern Münich, en Londres, por la vuelta de los octavos de final de la Champions. En la ida, el pasado 15 de febrero en el Allianz Arena, el equipo inglés cayó sin apelación por 5-1.