Felipe Campos: "Hemos sido el mejor equipo del fútbol chileno"

Felipe Campos, jugador de Colo Colo, se refirió al presente del cuadro albo en el Torneo de Clausura, líder exclusivo del campeonato luego de vencer en el Estadio Monumental por 2-0 a Universidad Católica , bicampeón del balompié nacional.

Tras quedarse con el clásico en Macul, el elenco que dirige Pablo Guede llegó a 13 puntos en el torneo y aventaja por dos a su más cercano perseguidor, Deportes Iquique.

Consultado por si el 'Cacique' es el gran favorito al título, el ex Palestino declaró en diálogo con Cooperativa que "soy de la idea de ir partido a partido, no mentiría que hemos sido el mejor equipo del fútbol chileno, pero (el favoritismo) eso se va viendo partido a partido. Soy súper humilde y tengo mucha confianza de ir partido a partido".

"Hemos andado súper bien, pero nunca nos hemos confiado. El trabajo que estamos haciendo ha sido excelente y va de la mano con las ganas que tiene de jugar el equipo. El 'profe' (Guede) nos da las herramientas para enfrentar el partido de mejor manera", complementó.

Además, Campos declaró haberse sentido cómodo jugando como zaguero, pese a que su puesto natural es de lateral por derecha. "Con Pablo ocupé varias veces esa posición, él tiene dos o tres puestos por jugador. No cambia mucho la función, sí el tema por el perfil, pero soy defensor y por eso lo hice de buena manera. Me gusta la marca y como stopper no atacas tanto", sentenció.