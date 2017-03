Felipe Mora: “En la U todavía estamos a tiempo para pelear el título”

El delantero de Universidad de Chile y gran figura en el pasado triunfo 3-1 sobre Palestino al marcar dos goles, Felipe Mora, se refirió al presente del equipo y su regreso a la titularidad en el conjunto de Ángel Guillermo Hoyos.

"Me tocó jugar en la primera fecha, luego no me tocó jugar. No podía bajar los brazos, tenía que trabajar el doble para retomar la titularidad, lo hice y por suerte pude jugar el fin de semana", sostuvo el ariete en rueda de prensa.

"Me tocó reemplazar a Gastón que venía haciendo las cosas bien y por suerte pude seguir esa senda", complementó.

A su vez, en relación a la opción de comenzar a repuntar tras el triunfo a Palestino, sostuvo que “veníamos de empate que no nos servían y ganar a Palestino nos da puntos valiosos para subir en la tabla de posiciones. Creo que siempre cuando se gana todo es más tranquilo. Acá se exige ganar todo. Queremos seguir en la senda que empezamos ante Palestino”.

Asimismo, no ocultó su optimismo de cara al futuro, remarcando que aún se está a tiempo de pelear por el Clausura: “Van recién pocas fechas para decir que el torneo está resuelto. Todavía estamos a tiempo para pelear el título”.

Finalmente, se dio tiempo para analizar al próximo rival, Audax Italiano, a quien tiene un especial cariño ya que, se formó en La Florida. “Audax es un rival difícil, más en su cancha sintética, que no estamos acostumbrados. Vamos a trabajar para poder jugar de la mejor manera y afrontar de buena forma este duelo. Venimos de semanas muy buenas. Cada vez nos vamos sintiendo mejor como equipo”.