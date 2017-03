En Inglaterra criticaron a Alexis por sus supuestas risas durante la goleada contra el Arsenal

22:21 El tocopillano, que jugó 73 minutos durante la dura caída de los ingleses ante Bayern Munich por la Champions League, hizo un particular gesto cuando los alemanes cerraban el partido.

El delantero del Arsenal Alexis Sánchez no lo está pasando bien en el club. Es que luego de ser testigo de las sendas goleadas de su equipo ante el Bayern Munich por la Champions League, hizo un irónico gesto que revela su mal momento en el club.

En un video que comenzó a circular por las redes sociales, el tocopillano -que jugó hasta el minuto 73 del encuentro de hoy ante los alemanes-, aparecía en la banca haciendo algo que los medios ingleses calificaron como una "risa", aunque más adelante se lo pudo ver muy serio ante la goleada 5-1.

Mientras tanto en Inglaterra...pregúntenle a Alexis Sánchez como quedó e @Arsenalpic.twitter.com/B0772Qjmmc — San Cadilla (@SanCadilla) 7 de marzo de 2017

"Irrespetuoso", afirmó el portal de The Sun ante el presunto gesto. Otros portales como Daily Mail Mirror , en tanto, señalaron que la sonrisa de Sánchez era un reflejo más del pésimo momento futbolístico que están pasando los "gunners".

“En el momento en el que Bayern marcó el quinto, Sánchez estaba disfrutando de una risa en el banco con Petr Cech. No es un crimen, sin duda, pero no es una buena mirada. Esto no es cómo se genera el espíritu de equipo”, señaló uno de los medios.