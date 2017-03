Barroso y caso planillas: "Si hay algo mal, pagaremos las consecuencias"

Julio Barroso, defensor de Colo Colo, fue claro en señalar este martes que "tendremos que pagar las consecuencias", si es que se verifica una vulneración al reglamento por la inscripción de Agustín Salvatierra como preparador de arqueros.

O'Higgins, Deportes Temuco y Unión Española denunciaron a los albos por poner en la planilla a un ayudante técnico como preparador de arqueros. Si el elenco popular es declarado culpable, perderá siete puntos en el Clausura, donde hoy es el líder exclusivo.

Consultado por el 'caso planillas', el central argentino declaró en rueda de prensa que “no sé qué dice el reglamento. Pero si estamos haciendo las cosas mal tendremos que pagar las consecuencias”.

“Si se abre un expediente que revise a todos los clubes y todos están infringiendo la ley, todos tendrán que asumir las consecuencias”, agregó.

Respecto al gran presente del 'Cacique', puntero del campeonato con 13 puntos de 15 posibles, el 'Almirante' ´indicó que “estamos en buen rendimineto. Confiamos en la idea de Pablo (Guede) desde el comienzo y ahora está dando frutos”.

En cuanto al próximo oponente, Santiago Wanderers este sábado en Valparaíso, el zaguero señaló que “es un rival inteligente. Sabe jugar de contra. No ha tenido regularidad, pero es un equipo interesante”.

Barroso se dio el tiempo para comentar el opaco nivel exhibido por Colo Colo en los últimos años en el plano internacional. “El éxito no te lo asegura nadie. Pero lógico que hay que buscar soluciones. En Chile tenemos muchos títulos, pero sabemos que tenemos una deuda en los torneos internacionales muy grande que nos duele”, apuntó.

Además, el nacido en San Martín valoró el desempeño de la defensa alba en este arranque de torneo, pese a los cambios obligados por lesiones. “Tuvimos que adaptarnos constantemente a modificaciones e infortunios que tuvimos con lesiones de jugadores importantes. Con la lesión de Matías (Zaldivia) encontramos un rápido reemplazo con Fernando (Meza), pero después se lesionó. Ahí es cuando uno sabe que el trabajo se está haciendo bien, porque cuando le tocó entrar a Gonzalo (Fierro) lo hizo extraordinario”, dijo.

Frente a la prohibición de jugar con público visitante ante los 'caturros', Barroso expresó que “por consecuencia de unos pocos se pierde la fiesta. Es triste porque uno espera que esté su gente. Son las consecuencias de cuando se infringe la ley. Es una decisión entendible”.

Finalmente, el defensor de 32 años se refirió a los cuestionamientos existentes por la calidad del torneo chileno. “Si la evaluación de si el torneo creció es por la participación en los torneos internacionales, me parece que el análisis es muy corto, porque hay jugadores de renombres que vinieron y no se pudieron adaptar. Todos, jugadores, entrenadores, dirigentes y periodistas tienen opiniones. Si se dice que el fútbol chileno es mediocre, nos hace mediocre a todos y eso arrastra varias consecuencias porque la gente no quiere ir a los estadios, los dirigentes no quieren comprar jugadores de calidad”, sentenció.