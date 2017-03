Matías Rodríguez y la opción del título: “Vamos a luchar hasta el final”

El lateral de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, se refirió al alza del equipo en el duelo ante Palestino y el favoritismo de Colo Colo para quedarse con el título, remarcando que aún resta mucho campeonato y que su equipo aún tiene mucho que decir.

“A nadie se le tiene que entregar la copa, falta bastante, 30 puntos. Podría ser cualquier equipo y te diría lo mismo, faltan un montón de partidos. Ellos son tan conscientes como nosotros de eso, nosotros vamos a luchar hasta el final, entrenando con ganas de salir a jugar todos los partidos con intensidad, esa es nuestra motivación”.

Asimismo, Rodríguez no ocultó su complacencia por el alza de juego del equipo en las últimas semanas: "Estamos trabajando hace mucho tiempo para poder salir del mal momento que vivimos. No nos quedaba otra que seguir trabajando y mejorando día a día. Pero no sólo fue el triunfo, sino también tenemos una mejora en el juego. Aunque sabemos que los resultados mandan, contra Huachipato y Everton jugamos bien".

Finalmente, en relación al duelo ante Audax Italiano en La Florida, sostuvo que siempre es complicado jugar en cancha sintética, más ahora que los floridanos están teniendo una buena campaña y consolidando una idea de juego.

“Hemos analizado y hemos visto por donde nos pueden hacer daño, tienen jugadores rápidos y tiran buenos centros, cabecean bien y tenemos que tratar de manejar el mediocampo y estar cerca de ellos para que no tengan espacio”, cerró.