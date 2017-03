Marcelo Salas recordó el título con la Lazio y lo asemejó al obtenido con la “U”

Marcelo Salas fue invitado por la Lazio de Italia para presenciar el duelo de este fin de semana ante Torino, en su calidad de exjugador y referente del equipo, instancia en la que aprovechó de recordar su etapa como jugador del elenco romano.

"Siempre he tenido una buena relación con los aficionados. Ganamos un campeonato después de 25 años, era importante para la ciudad y para todos los aficionados. En Chile me había sucedido algo similar con Universidad de Chile", expresó el presidente de Deportes Temuco a Lazio Style Channel.

“Volver aquí me emociona mucho, han pasado muchos años. Vi a Simone Inzaghi, a Angelo Peruzzi y me dio mucho gusto encontrarlos, fueron mis compañeros de equipo. Me sentí muy bien, estoy feliz y emocionado; cuando pasa mucho tiempo y te abren de nuevo la puertas como ha ocurrido hoy, sólo tengo que agradecer a todos".

Asimismo, comentó que se encuentra ansioso de poder ver un partido de Lazio en directo, debido a que lo hará recordar su etapa como jugador del club.

"Tengo muchas ganas de ver en directo un juego de Lazio, para evocar los tiempos cuando estaba en el campo. He recibido una camiseta con el número 9, que es muy bonito. Voy a reservarla en un lugar importante”, cerró.

Cabe recordar que Marcelo Salas jugó entre 1998 y 2001 en Lazio, marcando 48 goles y obteniendo la Supercopa Italiana en dos ocasiones y la Serie A 1999-2000.