Mario Salas anticipó el duelo con los "Pumas": "Esperamos levantarnos"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, aseguró este viernes que el plantel cruzado quedó "con una gran sensación" tras el empate 2-2 rescatado ante Atlético Paranaense, en Brasil por la Copa Libertadores, y espera aprovechar este efecto en los partidos que vienen.

Luego del buen estreno en el certamen continental, el estratega del elenco de la franja declaró en rueda de prensa que “esperamos levantarnos, quedamos con una gran sensación, más allá del resultado. Esta ‘parada’ que tuvo la UC en Brasil me dejó muy contento, esta personalidad con la que se pelea la posesión y la cantidad de tiros contra un rival que es superior desde presupuesto hasta la infraestructura, me gustó mucho”.

No obstante, el 'Comandante' ya piensa en el próximo desafío que es superar a Deportes Antofagasta, en San Carlos, para dejar atrás cuatro derrotas en línea en el Clausura.

“Para ganarle a Antofagasta tenemos que estar muy concentrados, ellos llegan siete u ocho veces y hacen cinco goles, eso habla de un buen momento del bloque ofensivo. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar enfocados y concentrados para no cometer errores“, apuntó.

A la hora de analizar más a fondo al rival, Salas señaló que “lo que hace de mediocampo hacia adelante es algo genial. Cuando este grupo de jugadores se une y se comienza a relacionar de mediocampo hacia adelante, transforma cada ataque en un peligro inminente. Eso es algo a tener muy en cuenta”.

Consultado por su ausencia en el banco frente a los 'Pumas', al ser sancionado provisoriamente por una fecha debido a su expulsión en el choque ante Colo Colo, el otrora DT de Huachipato indicó que “siempre la falta del director técnico en la banca no es lo mejor, no es positivo. No me preocupa lo que yo pueda sentir, me preocupa tener un grupo de jugadores y un equipo que sepa responder a esta carencia y es de esperar que la madurez de este equipo se presente de forma positiva“.

Respecto a la gran distancia existente con el líder Colo Colo, de 10 puntos, el estratega de 49 años expresó que “en el campeonato aún hay una luz que depende mucho de nosotros. Acortar distancia significa subir nuestro rendimiento. Creemos que podemos ganar el partido que viene y que pueden pasar cosas. Más allá de preocuparnos por los rivales, tenemos que preocuparnos de mejorar nuestro rendimiento y seguir el camino que mostramos“.