Pablo Guede tras el triunfo: "El título está muy lejos, falta mucho todavía"

El entrenador de Colo Colo, valoró este sábado el desempeño de sus pupilos en el triunfo por 2-0 sobre Santiago Wanderers. Aseguró que es muy pronto para decir que el 'Cacique' es el gran candidato al título.

Con el triunfo en el Estadio Elías Figueroa, el quinto en seis jornadas, el elenco popular llegó a 16 puntos, sacándole cuatro de ventaja al segundo, Everton. Tercero, con 11, está Deportes Iquique que más tarde visitará al colista Palestino en La Cisterna.

Al momento de comentar lo realizado por sus dirigidos ante los 'caturros', Guede declaró que "estoy muy contento porque era un partido muy difícil. Los jugadores se pusieron el overol. Hoy hicimos el partido que teniamos que hacer e independiente de las pocas llegadas".

"La cancha es difícil y el viento también te complica. ¿Si me sorprendió Wanderers? No, no me sorprendió, porque sabíamos que nos iban a salir a atacar", agregó.

Además, el ex técnico de Palestino destacó la reacción de sus jugadores tras el tempranero 1-0, obra de Andrés Vilches a los cinco minutos de juego. "Creo que el grupo tuvo una reacción magnífica que era correr, meter y buscar otro gol", indicó.

En tanto, el estratega de origen argentino descartó de plano que su escuadra esté con la primerísima opción al título del Clausura, a falta de nueve fechas. "Está muy lejos, falta mucho todavía y no nos podemos dormir. El lunes tenemos que seguir trabajando de la misma manera para ganarle a Huachipato", dijo.

"Acá cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque todos los equipos se juegan algo. La lucha por el descenso está muy apretada y todos te van a querer ganar. Ojalá no se nos lesionen más jugadores, porque eso nos está complicando", sentenció.