Paredes y eventual llamado a la 'Roja': "Si me nominan, voy feliz y contento"

El goleador y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, dio a conocer cuáles serán sus sensaciones de ser considerado por Juan Antonio Pizzi para los compromisos de la 'Roja' ante Argentina y Venezuela, en la reanudación de las Clasificatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018.

Consultado por un eventual llamado al 'Equipo de Todos', el ariete de 36 años declaró que "no he sabido nada de la Selección, pero si es así, voy feliz y contento. Sería por mi gran presente, se lo debo a mis compañeros. He bajado seis o siete kilos en los últimos meses".

Por otro lado, el '7' del 'Cacique' se refirió al gran momento del elenco que dirige Pablo Guede, líder exclusivo del Torneo de Clausura con 16 puntos de 18 posibles. "Hemos sido un gran grupo, estamos todos comprometidos. Esto es gracias al trabajo día a día. El cuerpo técnico ha hecho una labor extraordinaria", expresó.

A la hora de analizar la victoria por 2-0 sobre Santiago Wanderers, donde colaboró con dos notables asistencias, el otrora jugador de Santiago Morning señaló que "fue un partido duro, podríamos haberlo definido en el primer tiempo, donde tuvimos las (ocasiones más claras). Nos complicó el viento y no pudimos encontrar los espacios".

"En el segundo tiempo mantuvimos la calma y encontramos el segundo gol que nos dio la tranquilidad. Wanderers siempre nos ha jugado de igual a igual y más aún en su cancha y con su gente. Salieron a atacarnos y a buscar el partido. Son tres puntos importantes para nosotros", sentenció el artillero.

En el plano estadístico, Paredes ha participado en 12 de los 15 goles de Colo Colo en el presente campeonato. Marcó en cinco ocasiones y ha asistido en siete.