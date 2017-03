Santiago Silva: "El primer gol es el más difícil, pero esto recién empieza"

Santiago Silva, delantero uruguayo de Universidad Católica, entregó sus sensaciones por haber marcado los primeros goles con la casaquilla cruzada en la goleada por 4-1 sobre Deportes Antofagasta por la sexta fecha del Torneo de Clausura.

El 'Tanque' anotó de penal, a los 40 minutos, el 2-0 parcial para el elenco de la franja y apenas iniciado el complemento, a los 48', marcó de cabeza el 3-0. Siete partidos tuvieron que pasar para que el ex Boca Juniors convirtiera por la UC.

"Estoy contento, porque el primero costó pero luego se abrió el arco, pero lo importante es que ganó el equipo y después que pude convertir. Por mi manera de ser siempre mantuvimos la calma, mis compañeros y los directivos igual, siempre confiaron", expresó el ariete de 36 años.

"El primer gol es el más difícil, pero esto recién empieza. Lo importante es que pudimos ganar y ahora enfrentaremos a un gran equipo como Flamengo que ganó cuatro a cero, acá los vamos a esperar y queremos hacernos fuertes de local", agregó el calvo jugador.

Respecto al despertar del bicampeón del balompié nacional, reflejado con el empate en Brasil ante Atlético Parananese y con la goleada sobre los 'Pumas', Silva indicó que "recuperamos la confianza, este equipo ha demostrado que es muy bueno, este inicio de torneo no ha sido bueno, pero no significa nada. Hay que seguir el alza el miércoles y no bajar los brazos".