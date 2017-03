Paulo Díaz y la doble fecha Eliminatoria: “Me encantaría estar”

16:01 El defensa chileno de San Lorenzo no ocultó su ilusión de que Juan Antonio Pizzi lo llame para la Roja.

El defensa chileno de San Lorenzo, autor de un gol el pasado fin de semana en la victoria 2-1 sobre Belgrano, aseguró que está ilusionado con un eventual llamado de Juan Antonio Pizzi para los duelos Eliminatorios ante Argentina y Venezuela.

“Estoy ansioso, la lista sale el martes. Me encantaría estar. Espero estar y vivir en cancha ese partido importante para ambas selecciones. Sería un sueño marcar a un jugador de la categoría de Messi”, expresó el defensa en TyC Sports.

Asimismo, habló sobre su presente en San Lorenzo, remarcando que está en un buen momento, sintiéndose importante en el esquema de Diego Aguirre.

“Estoy cómodo en el club, muy bien con mis compañeros y con la confianza del técnico. La gente ya me ve con otros ojos. Me ve muy bien. Y yo me siento un jugador importante en el plantel".

Mientras, en relación a la opción de quedarse con el título pues, el cuadro de Boedo se encuentra a tres puntos del líder Boca Juniors, remarcó que existe confianza que se podrá dar batalla hasta el final.

“Nosotros tenemos muchos jugadores de experiencia y un gran plantel. Somos el equipo que está más cerca en la tabla y somos los únicos que le podemos dar pelea".