Sudáfrica: Vientos de 100 kilómetros por hora obligaron a suspender prueba ciclista

Vientos huracanados que alcanzaron una velocidad superior a los de 100 kilómetros por hora obligaron a suspender la carrera Cape Town Cycle Tour en Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

Las condiciones climáticas, como muestra el video, hacían imposible incluso que los deportistas pudieran estabilizar y mantener las bicicletas, las que eran arrastradas por el viento.

Kean Pienaar - Heavy wind in Cape Town caused the Cape Town Cycle Tour to be cancelled. pic.twitter.com/aRp75FvvUd