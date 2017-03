Pollo Véliz dijo que lo han amenazado de muerte por sus críticas a Nicolás Castillo

En un nuevo capítulo de una polémica que se desató en redes sociales, el ex futbolista y entrenador Leonadro "Pollo" Véliz nuevamente cuestionó al delantero de Pumas Nicolás Castillo, a quien calificó de un un jugador "limitado".

El entrenador de la recordada selección Sub 17 que participó en el Mundial de Japón 1993 ahora afirmó que lo han amenazado de muerte por su opinión sobre el ex atacante de la UC.

"El odio que me han enviado desde México es con amenazas de muerte. Y es ‘orden del patrón’, o sea, ¿te das cuenta? Es como un Pablo Escobar que me va a venir a matar por hablar de Pumas", afirmó Véliz en El Deportivo de La Tercera

El ex jugador de Colo Colo insistió en su visión de Castillo. "Es un jugador limitado, no se pasa ni a la abuelita. Nunca me ha gustado", afirmó.

Hace algunos días, las críticas de Véliz tuvieron respuesta del propio Castillo, quien en su cuenta de Instagram recordó que en su época de juvenil lo llamada "cinco veces al día" para que no se fuera de su equipo.

"Nunca te he gustado??? Y Cuando tenía 10 años me llamabas 5 veces al día, todos los días para que no me fuera de tu equipo, tampoco te gustaba ? (Por suerte no te hice caso)", escribió en la red social.

El atacante es una de las figuras de la liga mexicana, donde aparece como goleador con seis anotaciones.