Gonzalo Jara bromeó con las comparaciones en la U: "Soy mejor que Piqué y Hoyos es como Guardiola"

El defensa de la U Gonzalo Jara se tomó con humor las comparaciones del DT azul, Ángel Guillermo Hoyos, quien en varias oportunidades ha equiparado a sus jugadores con los astros del FC Barcelona.

"Soy mejor que Piqué y Hoyos es como Guardiola", aseguró entre risas el seleccionado nacional al programa 100% Azules

Por su retorno al torneo local en el cuadro universitario, el central afirmó que "decidí volver a la U era para pelear cada campeonato. Tuve ofertas de otros grandes de Sudamérica y no me quise ir. Estoy feliz acá porque viví mucho tiempo afuera. Cumplí un ciclo. Llegué a un punto de mi carrera en que decidí volver porque mi tope futbolístico ya estaba".

Jara también afirmó que "no quería venir a morir en un equipo y por eso quería estar bien físicamente, es mi punto de vista y como lo proyecté. De Chile ya no me voy a ir, pero ojalá terminar mi carrera en la U".

El jugador, que con los azules enfrentará el duelo con Unión Española por el torneo de Clausura, sería uno de los elegidos del medio local para integrar la nómina de la Roja para los duelos clasificatorios con Argentina y Venezuela.