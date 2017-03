Pablo Guede: “No me corresponde meterme en el trabajo de Pizzi”

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió este jueves a la posible nominación de jugadores albos a la Selección, para los duelos clasificatorios ante Argentina y Venezuela, y destacó el triunfo de Universidad Católica sobre Flamengo por la Copa Libertadores.

Respecto al primer tema, el estratega de origen argentino salió al paso de los dichos de Juan Antonio Pizzi, quien el miércoles no quiso referirse la nómina local porque “una vez lo hice y mi amigo Guede se enojó”.

“No soy yo el que elige a los jugadores. No opino de Claudio Baeza y tampoco voy a opinar sobre Ramón Fernández. Si opinara de la Selección me estaría metiendo en el trabajo de Pizzi y eso no corresponde. No puedo molestarme con él. Es el que manda. Además lo admiro porque ha ganado cosas importantes”, expresó en rueda de prensa.

Además, el ex DT de Palestino comentó el triunfo por 1-0 de la UC sobre Flamengo por la Libertadores, afirmando que el elenco cruzado “sigue siendo el mejor equipo del fútbol chileno, con altibajos, como los tenemos todos”.

“Todos los partidos son diferentes. Hizo un buen partido con Paranaense allá y ahora hizo otro contra Flamengo. El fin de semana también contra Antofagasta (…) Mario (Salas) tiene ese don que en las más difíciles siempre sale a flote. No me sorprende. Me pone contento que le vaya bien”, complementó.

Por otro lado, Guede anticipó el compromiso de este sábado con Huachipato, por la séptima fecha del Clausura, donde espera un nuevo triunfo del ‘Cacique’ para ver de más cerca la estrella 32 en la Primera División.

“Huachipato está desesperado por puntos. Es un equipo que te hace daño, tiene muchos jugadores desequilibrantes. Creo que va a ser un partido de ida y vuelta, con muchas ocasiones de gol, de mucho ataque. Es un equipo que sale jugando. No creo que cambien porque es lo que mejor hacen”, aseveró.

En tanto, el técnico del ‘Cacique’ admitió haber sostenido contactos con el paraguayo Néstor Ortigoza para ver la posibilidad que se sume al elenco popular en junio próximo. “Es verdad que hablé con él y si queda libre en junio, me encantaría que viniera”, señaló.

Luego que el Tribunal de Disciplina dejará ‘en estudio’ la decisión sobre el bullado ‘caso planillas’, Pablo Guede dijo que “no está en mis manos lo que pase con ese tema. No depende de mí. Por lo mismo no hay que decir nada más, ya está todo dicho”.