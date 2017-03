DT de Argentina se tiene fe: "Me imagino campeón del Mundial de Rusia 2018"

El entrenador de la selección argentina, Edgardo Bauza, se mostró confiado con el futuro de la 'albiceleste' bajo su mando e incluso se ve en la final del Mundial de Rusia 2018 y derrotando en la definición a Alemania, actual campeón del orbe.

El combinado bicampeón del mundo reanudará las Clasificatorias sudamericanas ante Chile, el 23 de marzo en Buenos Aires, en el quinto lugar de la tabla, en zona de repechaje a Rusia. Sin embargo, el 'Patón' está seguro que Argentina clasificará directo y será protagonista en suelo eslavo.

"En la fecha que se esté jugando (el repechaje), nosotros vamos a estar jugando un amistoso con Rusia, en Moscú", expresó un seguro Bauza en diálogo con el diario La Nación de Argentina.

Es más, el estratega de 59 años siente que el seleccionado que dirige se coronará como el mejor de la próxima Copa del Mundo. "Cuando termine el Mundial, y yo me imagino campeón, no sé a qué me voy a dedicar. A nivel sudamericano jugué todo lo que había que jugar y lo gané. Y si gano el Mundial, ya no tendría ninguna cuenta pendiente", señaló.

"No veo esta profesión si no puedo salir campeón. Obviamente ese día va a estar jugando Argentina. Me imagino contra un equipo europeo, puede ser Alemania, y me imagino a Messi levantando la copa", sentenció.