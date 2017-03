Arturo Salah condicionó su permanencia en la ANFP: "Entramos en un período de reflexión"

Molesto quedó el presidente de la ANFP, Arturo Salah, quien tras el Consejo de Presidentes realizado hoy en la sede de Quilín condicionó su permanencia y la del directorio en su cargos.

El mandamás del fútbol chileno se enojó luego que no lograra bajar de cinco a cuatro los cupos de extranjeros permitidos en los planteles, lo que se sumó a un tenso debate con los dirigentes de equipos de Primera B sobre los descensos.

"Fueron puntos de las bases que nosotros no podíamos no honrar los acuerdos que ya están tomados. Cuando se quiere evitar honrar los acuerdos, este directorio y yo personalmente no estamos disponibles para eso", expresó.

Salah se había mostrado disponible para cumplir un pre acuerdo que se había establecido con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), el que conducía a la reducción de jugadores foráneos por equipos. Aunque la idea de Colo Colo, que pedía siete cupos, fracasó rotundamente, el postergar el número de cuatro extranjeros irritó al ex entrenador.

Otro punto conflictivo fue el de la Primera B, donde los equipos pidieron congelar los descensos a Segunda División Profesional, algo que el directorio no estaba dispuesto a hacer, ya que también había acordado con el Sifup las pérdidas de categorías. Los dirigentes de estos equipos se retiraron del consejo ante este conflicto.

“Salí muy inquieto, porque hay ciertos puntos en las bases de la Primera B que están reflejados en las bases y estas no han podido ser aprobadas porque la Primera B salió de la sala. No corresponde. Estos acuerdos han sido tomados y ratificados por el Consejo de Presidentes. Respecto de los ascensos y descensos. Entraremos en un período de reflexión para ver si el Consejo está disponible para trabajar con seriedad y profesionalismo y sobre todo con sentido de responsabilidad", expresó.

Según La Tercera , en medio de toda esta tensión los presidentes de Everton, Pedro Cedillo, el de San Luis, Manuel Gahona y el de Palestino, Eduardo Heresi, privilegiaron ir a ver los partidos de sus respectivos equipos. Los dirigentes enviaron delegados para que participaran del pleno y tomaran decisiones.