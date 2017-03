Claudio Borghi y Héctor Tapia son opciones para asumir la banca de la "U" peruana

El entrenador chileno, Héctor Tapia podría tener su primera aventura dirigiendo en el extranjero. Esto luego que desde Perú comenzará a vincularse su nombre con Universitario de Lima.

"Mi representante me habló de esta posibilidad y enseguida empecé a estudiar al realidad del club”, sostuvo ‘Tito’ a Depor.

“Ya he tenido a equipos en situaciones similares y me encantaría asumir un reto de esta naturaleza. Pero vamos a esperar. Como te comenté, me enteré de alguna posibilidad. Igual, sé que la ‘U’ formó un gran plantel para esta temporada”, complementó el ex DT de Everton.

Pero Tapia no es el único candidato ya que, Claudio Borghi también es un nombre que gusta mucho, debido a su experiencia en clubes grandes y la selección chilena. Sin embargo, su alto costo estaría fuera del presupuesto del club, por lo que la posibilidad es lejana.

No obstante, ambos técnicos no son las únicas alternativas que maneja la directiva ‘crema’ ya que, Leonardo Astrada, Roberto Pompei y Claudio Repetto, también son opciones que seducen al interior del club.