Colo Colo no pudo: empató 0-0 contra Huachipato y se estrecha el campeonato

En el marco de la séptima jornada del torneo de Clausura, Colo Colo rompió su tranco perfecto en el estadio Monumental. Y es que este sábado solo igualó sin goles ante Huachipato, poniendo en riesgo el liderato en solitario en el Clausura.

El primer lapso fue intenso, en el que el elenco visitante sorprendió a Colo Colo con una propuesta ofensiva, presionando fuertemente y apostando a llegar con velocidad, generándose ocasiones. Por su parte, los albos también hicieron gala de su juego vertiginoso, también intentaron batir al meta Carlos Lampe, pero no tuvieron éxito.

En el complemento, el duelo no decayó, pero se vio mejor al cuadro de Pablo Guede, quien movió alguna de sus piezas y se apoderó del balón, pero pese a intentar, no pudo vulnerar la férrea defensa siderúrgica, no pudiendo anotar, convirtiendo en figura a Carlos Lampe, quien a lo menos, evitó tres claras de gol, sentenciando el definitivo 0-0.

Con este resultado, Colo Colo llegó a los 17 y se mantuvo en el primer lugar del Clausura. Huachiapto en tanto, sumó 7 y en la acumulada 25 positivos, alejándose seis puntos del último, Cobresal.

En la próxima jornada, que se llevará a cabo tras la fecha doble Eliminatoria, los albos se medirán en Cavancha ante Deportes Iquique, en duelo de candidatos al título. Por su parte, el elenco de Talcahuano será anfitrión de San Luis.