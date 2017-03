Claudio Bravo respondió a las críticas: “Todo eso me lo tomo como una revancha”

El capitán del seleccionado chileno, Claudio Bravo, evitó dramatizar por la ola de críticas recibidas en Inglaterra por su desempeño bajo los tres palos del Manchester City, actuaciones que lo llevaron a perder la titularidad en la Premier y en la Champions a manos del argentino Willy Caballero.

El formado en Colo Colo aseguró que estos cuestionamientos los toma con humildad y con la tranquilidad para seguir trabajando duro y volver así a tener la oportunidad de ser el estelar en el esquema de Josep Guardiola.

“El primero que sabe, cuando no juego bien y cuando me hacen gol o cuando no encajas con tu nivel, soy yo, pero cuando se buscan más términos… Cuando dicen que Bravo no sirve, cuando empezamos con la encuesta de que hay que cambiar al arquero, de que busquemos a otro arquero o de que en todos los partidos pasa lo mismo, todo eso lo he sabido aprovechar”, expresó el de Viluco en diálogo con Mega.

“Todo eso lo tomo como una revancha, y quedo con ganas de demostrar por qué llevo tantos años en la selección, por qué he sido el líder de esta selección, que ha sido la más exitosa de los 100 años del fútbol chileno”, complementó.

Bravo se sumará en la presente jornada a los trabajos de la ‘Roja’ de Juan Antonio Pizzi para los duelos con Argentina (23 de marzo en Buenos Aires) y Venezuela (28 del mismo mes en Santiago), en la reanudación de las Clasificarorias al Mundial de Rusia 2018.

De cara a la recta final del largo camino a la próxima Copa del Mundo, el ex Real Sociedad y FC Barcelona le mandó un mensaje a la hinchada del ‘Equipo de Todos”.

“Pedirle a la gente que no pierda la esperanza en nosotros. Que sigan creyendo en la selección, en sus jugadores, independiente de quién pueda estar. Lo mismo pasa con el técnico, de respaldarlo al máximo y creo que estamos en una situación que ha ido cambiando también en el plano dirigencial. Tuvimos muchos temas que no ayudaron. Más que ayudar ensuciaron nuestros logros. Pero ahora a pensar en lo que viene más adelante que es entrar en zona directa de clasificación y que nos vaya muy bien”, sentenció.