Presidente de Defensa y Justicia: "No entiendo cómo a Beccacece no le fue bien en Chile"

15:29 José Lemme, timonel del actual club del ex entrenador de la U elogió el método de trabajo de su DT. "Nos dieron suficientes buenas referencias sobre su trabajo", dijo sobre la decisión de contratarlo peese a su fracaso con los azules.

José Lemme, presidente del club argentino Defensa y Justicia, elogió al actual DT del equipo, Sebastián Beccacece, quien arribó al equipo luego de su pobre paso por la Universidad de Chile, quien en nueve meses sólo obtuvo 5 triunfos.

El ex ayudante de Sampaoli, ganó 4 de los primeros seis encuentros que disputó al mando de Defensa y Justicia. "No entiendo como a este muchacho no le fue bien en Chile", dijo Lemme en conversación con La Segunda.

"Obviamente estamos muy contentos con él", dijo el dirigente, quien agregó que "sabíamos que no le fue bien en la U, pero nos dieron suficientes buenas referencias sobre su trabajo, además de lo que había hecho junto a Sampaoli en la selección chilena".

Lemme además destacó el trabajo de Beccacece y dijo que "por lo que veo en el día a día es un profesional serio y una persona muy clara en lo que quiere. Trabaja mucho y aunque en su primer partido perdió,. no se dejó amilanar. Logró que el equipo jugara más o menos a lo que el quiere".

"Ya no existen esos técnicos que entrenaban una hora y se van para la casa. Ahora los que triunfan son los técnicos que viven el fútbol las 24 horas, como a este muchacho Beccacece. Pero quédate tranquilo que en dos años se los devolvemos", dijo el presidente de Defensa y Justicia.