Jorge Valdivia dijo que llega físicamente bien al duelo con Argentina

Los jugadores Jorge Valdivia y Carlos Carmona adelantaron el duelo de este jueves ante la selección de Argentina, válido por las Clasificatorias a Rusia 2018.

De entrada, el volante de Al Wahda justificó su llamado a "La Roja", pese a los cuestionamientos por su estado físico. "Llego bien, muy feliz. Siempre que vengo a la selección se cuestiona el tema del físico. Puedo estar en Brasil y lo van a cuestionar. No le veo mayor importancia en la liga que esté, porque estaba en Brasil y vine a la Copa América también lo cuestionaban. Espero que a lo largo de los días no me pase nada ni a ninguno de mis compañeros", dijo.

"Siempre estoy entrenando diferenciado al resto, en las tardes entreno en el club y con el preparador físico por las mañanas. Siempre me entreno aunque no lo crean. Mi forma de jugar es la misma de siempre, no hay diferencias ni tiene por qué cambiar", recalcó.

Valdivia sostuvo que en estas fechas dobles "pensamos en hacer historia, pero lo más importante es clasificar al Mundial".

El volante aseguró que el grupo está capacitado para enfrentar a los trasandinos en Buenos Aires. "Me ilusiono con volver a jugar y con ganar en Argentina, trabajamos para conseguir eso", dijo.

Por su parte, el mediocampista Carlos Carmona, sostuvo que en caso de obtener los tres puntos sacarán una importante ventaja con un rival directo.

"Para los dos equipos es un partido importante. Si tenemos la posibilidad de ganar, nos escapamos en la tabla y ellos están con la opción de alcanzarnos y pasarnos", dijo.

También lamentó las bajas de Marcelo Díaz y en especial Arturo Vidal, jugadores claves en el esquema, pero asegura que dentro del plantel hay elementos que tienen las capacidades para reemplazarlos.

"Arturo es una baja importante, pero hay jugadores para reemplazarlos y en eso estamos bien", manifestó.

Respecto a la gran cantidad de jugadores que están a una amarilla de ser suspendidos para el duelo ante Venezuela, Carmona aseguró que eso no implicará ir con todo ante los trasandinos. "Hay que ir a Argentina sin pensar en las amarillas. No podemos sacar el pie. Si hay suspendidos, se verá después", recalcó.