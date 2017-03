Medios argentinos se enfurecieron con video de Vidal y lo acusan de "cancherear"

10:39 Un registro que subió a Instagram y posteriormente borró, donde canta "ya me acostumbré a ganar... a callarle la boca al que no me cree" indignó a medios trasandinos, donde lo intepretan como una alusión a las dos finales ganadas por Chile.

Amplia repercusión tuvo en la prensa trasandina un video que el jugador de la selección chilena y del Bayern Munich, Arturo Vidal subió a redes sociales, en el que se le ve cantando al interior de un vehículo.

En el registro, que posteriomente borró, Vidal canta con ánimo la letra de "ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree".

"¿Será una alusión a las dos finales ganadas por la Roja?" se preguntaron en el diario deportivo Olé, donde también plantearon.. ¿será una chicana contra la selección?

Según información de Emol, en tanto, quienes peor reaccionaron fueron los panelistas de Fox Sports Radio de Argentina, donde Sebastián Vignolo planteó que "es muy buen jugador, pero con estas cosas me saca. Está 'chicaneando"

El panelista Juan Carlos Pellegrini, en tanto se refirió al jugador en duros términos: "que maneje y no tome, se ve que es un canchereo, me da bronca".