Pizzi dejó en duda presencia de Medel y respaldó a Vidal tras acusaciones argentinas de provocación

13:56 “Puedo hablar del respeto que tiene Arturo por sus rivales. No se llega al nivel de un futbolista así si no se tiene respeto, dijo el entrenador de la Roja por la interpretación que hicieron en Argentina del video del volante nacional.

El seleccionador nacional de fútbol, Juan Antonio Pizzi, se refirió en conferencia de prensa al duelo de mañana por las clasificatorias para el mundial de Rusia entre Chile y Argentina y no confirmó la presencia del defensa Gary Medel, quien llegó lesionado desde Italia.

Pizzi dijo que tiene clara la oncena con la que la Roja saltará a la cancha del Monumental de River y sostuvo que “quedan 24 horas, llegaron algunos jugadores tocados y hay que ver después de los entrenamientos, cómo llegan y ahí definimos el equipo. Gary vino mejorando estos tres días que estuvo acá y mañana definiremos”.

Además Pizzi defendió al volante Arturo Vidal de la polémica generada por la prensa argentina, tras un video en el que el jugador del Bayern Munich aparece al interior de un automóvil cantando una canción que dice “me acostumbré a ganar” y que los trasandinos interpretaron como una provocación y un recuerdo de las dos finales de América ganadas por Chile.

“Puedo hablar del respeto que tiene Arturo por sus rivales. No se llega al nivel de un futbolista así si no se tiene respeto. Estoy seguro que no ha habido mala intención ni provocación”, sostuvo el DT.

El DT también abordó la situación en que llegan ambas escuadras al duelo de mañana, con Chile en cuarto lugar y zona de clasificación directa con 20 puntos y, Argentina con 19 unidades en quinto puesto, el que corresponde al repechaje. “Están en disputa tres puntos, nuestro objetivo es llegar al mundial de Rusia y para eso hay que sumar puntos. Quedan seis partidos y cada punto de esos partidos tiene el mismo valor”.