Periodista argentino que estalló por video de Vidal: “No nos gusta que alguien de otro país use el mismo estilo nuestro”

Juan Carlos Pellegrini, uno de los panelistas de Fox Sports Radio de Argentina y, uno de los más molestos con el video de Arturo Vidal donde aparece cantando “Me acostumbre”, abordó la ira que le provocó el registro del volante chileno, la que lo llevó a comentar en el programa aspectos extra futbolísticos del jugador del Bayern Munich. “Primero que maneje y que no tome” dijo el periodista, quien además calificó el registro como una “canchereada”.

En conversación con LUN, Pellegrini dijo que el video lo consideró “innecesario” y que lo tomó como una “cargada”.

“No estamos acostumbrados a que alguien de otro país venga y use el mismo estilo nuestro, eso no nos gusta”, dijo el periodista, quien además, indicó que para los trasandinos, el encuentro de hoy ante la Roja “es una final. Si no ganamos, estamos obligados a ir a buscar puntos a La Paz”.

Sobre la “albiceleste”, Pellegrini dijo que “Bauzá (Edgardo) tiene clara la idea, su linea de cuatro en el fondo y mediocampo ya están. El problema lo ha tenido con el falso 9, que debía ser Dybala, pero terminó lesionado”.