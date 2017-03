Ex campeón del mundo con Argentina: "Ganaron dos copitas, no se agranden"

Este jueves a las 20:30 horas Argentina recibirá a Chile en un duelo que ha crecido en rivalidad por las últimas dos finales de Copa América ganadas por los nacionales. Óscar Ruggeri, ex defensa trasandino y campeón del Mundo en México 1986, se cruzó en duros términos con un el periodista chileno Gonzalo Abarco que estaba en un panel del canal TyC Sports.

El ex capitán de la Albiceleste dijo que "ganaron dos copitas, nada más. No se agranden tanto", ante el comentario de Abarca que afirmó que "no quieren jugar contra Chile".

La discusión avanzó con tintes nacionalistas donde Ruggeri afirmó que "eso de que somos hermanos chilenos y argentinos... ¡Las bolas! Nosotros no somos hermanos de nadie. Somos argentinos y los demás que se arreglen. Ustedes no nos quieren y nosotros no los queremos. No los tenemos en cuenta. Nuestra batalla es contra Brasil".

Ante la insistencia del periodista de recordarle las finales pérdidas por su país, el ex jugador de River y San Lorenzo se defendió con las copas del mundo que posee Argentina.

"¿Viste que hay una copa amarilla que pesa, más o menos, ocho kilos? Recuerden que en enero, febrero y marzo recorre Sudamérica y va a Chile. Y ninguno de ustedes la puede tocar. ¡Ni con guantes!", disparó el ex jugador.

Además, subrayó que "¿sabes lo lejos que están ustedes de poder tocar la Copa del Mundo? Nosotros tenemos dos, la levantamos y la tocamos. Ustedes están lejos", cerró el "Cabezón".