Pizzi tras la derrota con Argentina: "Es totalmente injusto el resultado"

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, manifestó su desazón esta noche por la derrota 1-0 como visitante frente a Argentina, en el Monumental de Buenos Aires, principalmente porque la 'Roja' hizo méritos suficientes para llevarse al menos un empate.

A la hora del análisis, el estratega de la 'Roja' afirmó que "hemos hecho un gran partido. Cumplimos practicamente a la perfección lo que preveíamos. Es totalmente injusto el resultado, pero la realidad es que perdimos".

"Necesitamos ganar el martes (a Venezuela en Santiago) para acomodarnos. Controlamos casi todas las virtudes de los jugadores argentinos. Hicimos méritos para hacer un gol, pero no lo conseguimos", agregó.

En la misma línea, 'Macanudo' señaló en el Monumental de Núñez que "la derrota provoca fastidio. Hicimos mérito para llevarmos al menos un punto. En todas las facetas se hizo lo planificado. Lo que nos da cierta tranquilidad es que el grupo de jugadores que comandamos juega sin temor. Somos partícipes de esa virtud".

"Hoy impusimos en casi todas las líneas la anticipación. En el ataque, defensa, mediocampo. Pero eso no garantiza el resultado (...) Por Argentina solo me acuerdo una llegada de Di María que tapó Claudio. Pero de ahí nada más. En todas las líneas estuvimos correctos", complementó.

Consultado por la jugada del penal de Fuenzalida a Di María, que terminó con el único gol del partido obra de Lionel Messi, Pizzi señaló que "no lo volví a ver en la televisión. Claramente incidió. Los fallos arbitrales favorecen y perjudican. Forma parte del fútbol. Consolarme con decir que no fue penal no me satisface".

Respecto a la caída del cuarto al sexto lugar en la tabla, quedando fuera de la zona de clasificación e incluso del repechaje, el otrora DT de Universidad Católica se limitó a decir que "hace mucho venimos diciendo que cada fecha se pelea punto a punto. A todos nos cuesta mucho sumar".