Arturo Vidal: "Argentina estuvo metida atrás y con mucho miedo"

24 March 2017 00:55

AgenciaUno

Arturo Vidal, mediocampista del seleccionado chileno, destacó el desempeño del combinado nacional en la derrota por 1-0 ante Argentina, en Buenos Aires, y deslizó una crítica al rendimiento presentado por el local en el Monumental de River.

Pese al dominio ejercido durante largos pasajes de la brega, la escuadra que dirige Juan Antonio Pizzi no logró vulnerar a la 'albiceleste' y terminó inclinándose con gol de penal de Lionel Messi, tras una dudosa infracción de Fuenzalida a Di María.

Consultado por el juego del local, el jugador del Bayern Münich declaró que "ellos llegaron dos veces el segundo tiempo. Chile controló las acciones todo el partido. Ellos tenían mucho miedo. Es difícil ver a Argentina con tanto miedo, metida atrás, frente a una selección a la que le tienen respeto. Esperamos tener este respeto ante las demás selecciones".

Respecto al penal del 'Chapa' al jugador del PSG, el '8' del 'Equipo de Todos' no tuvo dudas. "Me vas a hacer reír. Claro que no es penal. No es penal. Pero esto es así. Ahora nos toca ganar los otros partidos", indicó.

En cuanto al rendimiento desplegado hoy por el bicampeón de América, Vidal señaló que "este es el camino. Hay que seguir mejorando pero este es Chile. Venir a jugar acá a Argentina y tenerlo 80% metido en su campo,. Chile lo logró, así que esperemos que el partido del martes (ante Venezuela) sea mejor".

Recordar que el ex Bayer Leverkusen y Juventus no estuvo hoy en el gramado del Monumental al tener que cumplir con la sanción de un partido por acumulación de tarjetas amarillas.