Salomón Rondón preocupado por Vidal: "Hay que tenerlo en cuenta"

Salomón Rondón, delantero de Venezuela, es una de las preocupaciones de la Roja para el duelo clave que se disputará en el Estadio Monumental este martes.

Pero el jugador llanero mostró cautela a la hora de enfentar a Chile y en especial a una de sus figuras, Arturo Vidal. "Hay que tener cuidado por sus jugadores. Afrontaremos con responsabilidad el juego. Además sabemos que a Vidal hay que tenerlo en cuenta y trataremos de marcarlo como al resto del equipo".

Sobre su duelo con Claudio Bravo, el delantero dijo que "es un grandísimo portero y que tiene muchísimo recorrido. Es el capitán de la selección pues es un referente para todos ustedes y, bueno, el martes será un lindo duelo para él y para mí".

"Acá soy un jugador más y me adapto a lo que me pide el entrenador. A Claudio lo he enfrentado desde la Real Sociedad y sé que es un gran jugador. El martes será un duelo para ambos y sería lindo poder anotar para mi selección", cerró.