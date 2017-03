ANFP confirmó que reclamará por no respeto al himno chileno en Buenos Aires

En una actividad de inspección en el Estadio Monumental, el director de la ANFP, Hugo Muñoz, confirmó que el organismo presentará un reclamo por las pifias que recibió el himno chileno, en el encuentro eliminatorio ante Argentina en Buenos Aires el pasado jueves.

Muñoz al momento de hacer un llamado al buen comportamiento de los hinchas chilenos, dijo que "nosotros también fuimos víctimas, no repliquemos lo que pasó en Buenos Aires, nosotros vamos a reclamar esta circunstancia".

Sobre los insultos de Lionel Messi al árbitro y a uno de los jueces de línea, el directivo de la ANFP sostuvo que no corresponden alegatos al respecto y que debe ser "la autoridad deportiva o arbitral" la que revise la situación.

Respecto del duelo de mañana, Muñoz hizo un llamado al buen comportamiento de la hinchada, debido a que la Roja ya juega sancionada en el Monumental y dijo que nuevos castigos podrían implicar jugar sin público o, ejercer la localía fuera del país.

Además Muñoz pidió que los hinchas no olviden asistir al estadio con su carnet de identidad y pidió que no haya gritos de ningún tipo en contra de los rivales. "En este estadio están prohibidas las palabras 'puto', 'maricón', 'negro'. No están permitidas porque significan la imputación de una condición que no se condice con la igualdad de las personas".

"Llamo fervorosamente a que no haya conductas de esa naturaleza (...) términos tan desagradables no deben existir", dijo el directivo de la ANFP.