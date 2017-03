[EN VIVO] Argentina sin Messi enfrenta a Bolivia en La Paz

La selección argentina, tercera en las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 con 22 puntos, se enfrenta al seleccionado de Bolivia en La Paz.

Los argentinos sufrieron una dura sanción esta jornada, luego de que se conoció que la FIFA castigó al capitán y figura de la Albiceleste, Lionel Messi, por cuatro partidos, por insultar a uno de los jueces asistentes en el partido ante Chile en Buenos Aires.

Messi, quien viajó a La Paz junto a sus compañeros es reemplazado por el ex San Lorenzo y actual jugador del Atlético Madrid, Ángel Correa. El once trasandino lo completan, Romero, Funes Mori, Musacchio, Roncaglia y Rojo; Pizarro, Pérez, Banega, Di María y el ex UC, Lucas Pratto.

Bolivia en tanto forma con Lampe, Raldes, Zenteno, Flores y Bejarano, Wayar, Castro, Chumacero, Escobar, Arce y Martins.