El busto de Cristiano Ronaldo que provocó burlas y críticas en las redes sociales

El que prometía ser un gran homenaje para uno de los mejores jugadores de fútbol de la actualidad terminó empañado con las críticas y burlas en las redes sociales.

Es que un busto dedicado al astro portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo en su país natal generó innumerables reacciones por su evidente poco parecido físico con él.

El monumento fue mostrado en una ceremonia donde las autoridades cambiaron el nombre del aeropuerto de Funchal (capital de Madeira) con el jugador luso.

El rostro de Cristiano en el busto, que parece evidentemente más pequeño que el resto de su cabeza, fue blanco de varios memes.

Why does the Cristiano Ronaldo statue remind of the the clay head guy from art attack ???? pic.twitter.com/MLZYq1DI87